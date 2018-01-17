Назначен и.о. декана факультета агрономии и биотехнологии Тимирязевского университета

И.о. декана факультета агрономии и биотехнологии Российского государственного аграрного университета им. К.А.Тимирязева назначен Владимир Леунов — профессор, доктор сельскохозяйственых наук. Прежде он возглавлял «Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства».

Кроме того, на протяжении 11 лет он возглавлял лабораторию селекции корнеплодов, затем был заведующим отделом селекции и семеноводства Всероссийского НИИ овощеводства.

Леунов — автор и соавтор двух линий, четырех гибридов и пяти сортов моркови, двух сортов брюквы, трех сортов редиса и одного сорта лука репчатого.

«Я всю свою жизнь посвятил сельскохозяйственной науке, и для меня большая честь возглавить один из ведущих факультетов главного аграрного вуза страны», — сказал Владимир Леунов.

Ранее стало известно, что по итогам проверочных мероприятий работа руководства факультета была признана неудовлетворительной. Об этом заявил Сергей Белопухов, проректор по науке и инновационному развитию. Он отметил, что организация учебного процесса не отвечает реалиям современного образования и требованиям образовательных стандартов, что может привести к негативным последствиям как для работы факультета, так и университета в целом.

Для того чтобы исправить сложившуюся ситуацию, было принято решение о назначении Леунова.

«Ситуация настолько запущена, что нужны экстраординарные меры, чтобы быстро устранить существующие проблемы. Но я уверен, что Владимир Леунов и коллектив преподавателей факультета обладают достаточным опытом и авторитетом для их устранения», — подчеркнул Белопухов.