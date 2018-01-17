Прямой эфир

Назначен и.о. декана факультета агрономии и биотехнологии Тимирязевского университета

0
Фото: commons.wikimedia.org/A.Savin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

И.о. декана факультета агрономии и биотехнологии Российского государственного аграрного университета им. К.А.Тимирязева назначен Владимир Леунов — профессор, доктор сельскохозяйственых наук. Прежде он возглавлял «Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства».

Кроме того, на протяжении 11 лет он возглавлял лабораторию селекции корнеплодов, затем был заведующим отделом селекции и семеноводства Всероссийского НИИ овощеводства.

Леунов —  автор и соавтор двух линий, четырех гибридов и пяти сортов моркови, двух сортов брюквы, трех сортов редиса и одного сорта лука репчатого. 

«Я всю свою жизнь посвятил сельскохозяйственной науке, и для меня большая честь возглавить один из ведущих факультетов главного аграрного вуза страны», — сказал Владимир Леунов.

Ранее стало известно, что по итогам проверочных мероприятий работа руководства факультета была признана неудовлетворительной. Об этом заявил Сергей Белопухов, проректор по науке и инновационному развитию. Он отметил, что организация учебного процесса не отвечает реалиям современного образования и требованиям образовательных стандартов, что может привести к негативным последствиям как для работы факультета, так и университета в целом.

Для того чтобы исправить сложившуюся ситуацию, было принято решение о назначении Леунова.

«Ситуация настолько запущена, что нужны экстраординарные меры, чтобы быстро устранить существующие проблемы. Но я уверен, что Владимир Леунов и коллектив преподавателей факультета обладают достаточным опытом и авторитетом для их устранения», — подчеркнул Белопухов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин пообещал сохранить бесплатное высшее образование в России
Образование продлевает здоровую жизнь
Среди россиян, окончивших вузы, вдвое меньше хронических больных, чем среди малообразованных сограждан

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017