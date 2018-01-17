Глава Минюста США рассказал, каких мигрантов стоит пускать в страну

В США следует пускать только тех мигрантов, которые обладают полезными для государства умениями, для этого следует реформировать иммиграционную систему Соединенных Штатов, заявил глава Минюста США Джефф Сешнс.

«Когда мы принимаем людей в страну, мы должны действовать как Канада. Мы должны оценивать их (мигрантов), чтобы удостовериться, что они будут соблюдать закон и не представляют для нас угрозы, что у них есть достаточный уровень образования и навыки, нужные, чтобы преуспевать в Америке», — приводит ТАСС заявление Сешнса со ссылкой на FoxNews.

Сешнс отметил, что не будет ничего хорошего в том, чтобы позволить въехать в США тому, кто и в своей стране является необразованным и не обладает ценными навыками. Глава Минюста назвал абсурдной политику американской визовой лотереи.

Напомним, в 1990-х годах в США была введена система распределения виз по лотерее. Ежегодно 50 тыс. разрешений на жительство и работу распределяются компьютерной системой среди тех иностранцев, кто подал соответствующие заявления.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приглашает в страну «мигрантов из всех стран». Таким образом он отреагировал на упреки за сказанные им слова о «грязных дырах», откуда в США прибывают мигранты. Сам Трамп опроверг, что делал подобные заявления.