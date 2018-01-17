В столице Южной Кореи из-за густого смога введен режим ЧС

Власти Сеула ввели режим чрезвычайной ситуации из-за высокого уровня загрязнения воздуха в столице Южной Кореи.

Об этом сообщается на странице мэрии города в Twitter.

미세먼지는 또 하나의 재난입니다!#서울시 가 먼저 대응하겠습니다.



※ 미세먼지 저감조치 서울시 입장 전문

☞https://t.co/rcGxo0HFhe pic.twitter.com/3hGfj3SSGX — 서울시 (@seoulmania) January 16, 2018

По данным синоптиков, концентрация в воздухе взвешенных микрочастиц более чем в три раза превышает предельно допустимые показатели.

В целях снижения загрязненности в среду, 17 января, ограничат въезд в город для автомобилей с четными регистрационными номерами.

Общественный транспорт в часы пиковых нагрузок будет работать бесплатно.

Кроме того, власти Сеула обязали 80 государственных предприятий сократить объем производства, передает ТАСС.

При этом оппозиция критикует городские власти за то, что экстренные меры, реализация которых обходится бюджету в $4,5 млн в сутки, почти не оказывают влияния на экологическую ситуацию.