В столице Южной Кореи из-за густого смога введен режим ЧС
Власти Сеула ввели режим чрезвычайной ситуации из-за высокого уровня загрязнения воздуха в столице Южной Кореи.
Об этом сообщается на странице мэрии города в Twitter.
По данным синоптиков, концентрация в воздухе взвешенных микрочастиц более чем в три раза превышает предельно допустимые показатели.
В целях снижения загрязненности в среду, 17 января, ограничат въезд в город для автомобилей с четными регистрационными номерами.
Общественный транспорт в часы пиковых нагрузок будет работать бесплатно.
Кроме того, власти Сеула обязали 80 государственных предприятий сократить объем производства, передает ТАСС.
При этом оппозиция критикует городские власти за то, что экстренные меры, реализация которых обходится бюджету в $4,5 млн в сутки, почти не оказывают влияния на экологическую ситуацию.