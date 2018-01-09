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Власти Македонии активно борются с загрязнением воздуха в столице

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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Власти Македонии предприняли ряд мер после того, как загрязнение воздуха в столице республики Скопье в четыре раза превысило максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, для улучшения экологической обстановки в городе правительство ввело бесплатный проезд на общественном транспорте, отменило все соревнования и мероприятия на открытом воздухе, распорядилось направить грузовики по объездной дороге и обязало чиновников наполовину сократить использование служебных авто.

Кроме того, от работы освободили беременных женщин, больных астмой, перенесших инфаркт и инсульт, а также лиц старше 60 лет.

По данным Института общественного здоровья Македонии, индустриальные выбросы, автомобильные выхлопы и дым от отопления домов являются причиной свыше 1,2 тыс. смертей в год. Каждую зиму власти республики просят население не использовать авто без крайней необходимости и отапливать дома только дровами и углем, поясняет «РИА Новости».

Тем временем американские ученые пришли к выводу, что снижение уровня загрязнения воздуха приведет к существенному увеличению продолжительности жизни людей.

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