Прямой эфир

Эксперты прогнозируют рост российской экономики в 2018 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты прогнозируют рост российской экономики в первом квартале 2018 года на 1,2%, что более чем в два раза превысит показатели прошлого года.

Согласно исследованию РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия», драйверами на этот период станут страхование, фондовый рынок, сделки с недвижимостью, сфера обслуживания, а также растущая стоимость нефти.

При этом отмечается, что основной импульс экономике придаст финансовая деятельность, прирост которой может составить 3,4%. В основном это страховые услуги для населения и операции на фондовом рынке.

Кроме того, эксперты прогнозируют рост ВВП за счет операций с недвижимостью на фоне снижения ставок по ипотеке и стартовавшей госпрограммы по поддержке молодых семей с двумя и более детьми.

Приток средств за счет страхового рынка специалисты объясняют возросшей потребительской активностью россиян, так как дорогостоящие покупки или кредиты предусматривают страхование.

По прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты граждан РФ в 2018 году увеличатся на 3,9% против 3,1% в прошлом.

Подробнее — в материале «Известий»:

Экономика в I квартале вырастет на 1,2%

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Золотовалютные резервы РФ за год увеличились почти на 15%
Аналитики дали прогноз по банковскому сектору на 2018-й год

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017