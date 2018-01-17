Эксперты прогнозируют рост российской экономики в 2018 году

Эксперты прогнозируют рост российской экономики в первом квартале 2018 года на 1,2%, что более чем в два раза превысит показатели прошлого года.

Согласно исследованию РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия», драйверами на этот период станут страхование, фондовый рынок, сделки с недвижимостью, сфера обслуживания, а также растущая стоимость нефти.

При этом отмечается, что основной импульс экономике придаст финансовая деятельность, прирост которой может составить 3,4%. В основном это страховые услуги для населения и операции на фондовом рынке.

Кроме того, эксперты прогнозируют рост ВВП за счет операций с недвижимостью на фоне снижения ставок по ипотеке и стартовавшей госпрограммы по поддержке молодых семей с двумя и более детьми.

Приток средств за счет страхового рынка специалисты объясняют возросшей потребительской активностью россиян, так как дорогостоящие покупки или кредиты предусматривают страхование.

По прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты граждан РФ в 2018 году увеличатся на 3,9% против 3,1% в прошлом.

Подробнее — в материале «Известий»:

Экономика в I квартале вырастет на 1,2%