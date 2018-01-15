Золотовалютные резервы РФ за год увеличились почти на 15%

Международные (золотовалютные) резервы РФ в 2017 году выросли на 14,6%. На 1 января текущего года их объем оценивается в $432,7 млрд.

За весь 2016 год международные резервы выросли на 2,5%, отмечается в материалах Центробанка.

Международные резервы России — высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы складываются из иностранной валюты, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и других показателей.

Как сообщал iz.ru, Министерство экономического развития РФ прогнозирует рост основных показателей отечественной экономики в 2018 году.