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Золотовалютные резервы Белоруссии в 2017 году выросли в полтора раза

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Фото: Global Look Press/Eddie Mulholland
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Золотовалютные резервы Белоруссии в минувшем году выросли до $7,3 млрд (+48,5%), сообщила пресс-служба Национального банка страны.

По данным ЦБ, по состоянию на 1 января 2018 года резервы достигли 7 миллиардов 315,3 миллиона долларов, что на 2 миллиарда 388 миллиона долларов больше, чем в начале 2017 года.

В сообщении регулятора подчеркивается, что перед ЦБ в 2017 году стояла задача увеличить золотовалютные резервы Белоруссии не менее чем на $500 млн.

Также в ЦБ отметили, что по окончании текущего года объем международных резервных активов страны с учетом погашения внутренних и внешних обязательств должен составить не менее $6 млрд.

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