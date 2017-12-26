Прямой эфир

Путин заявил о снижении зависимости экономики РФ от внешних шоков

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин заявил, что уменьшилась зависимость российской экономики от цен на нефть, внешних шоков и воздействий. Об этом он сказал в ходе встречи с правительством РФ.

«Уменьшилась зависимость федерального бюджета от нефтяной конъюнктуры. И в целом российская экономика теперь меньше подвержена всякого рода внешним шокам и воздействиям», — приводит его слова «Интерфакс».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в конце декабря Путин констатировал прекращение спада в экономике РФ. Ее рост, по мнению Минифина, в 2017 году составит до 2%.

Вместе с тем Минэкономразвития РФ снизило прогноз уровня годовой инфляции и предсказало стабилизацию курса рубля в следующем году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент заявил о преодолении проблем в экономике РФ
Президент рассказал о плане по развитию экономики России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017