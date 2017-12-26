Путин заявил о снижении зависимости экономики РФ от внешних шоков

Президент РФ Владимир Путин заявил, что уменьшилась зависимость российской экономики от цен на нефть, внешних шоков и воздействий. Об этом он сказал в ходе встречи с правительством РФ.

«Уменьшилась зависимость федерального бюджета от нефтяной конъюнктуры. И в целом российская экономика теперь меньше подвержена всякого рода внешним шокам и воздействиям», — приводит его слова «Интерфакс».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в конце декабря Путин констатировал прекращение спада в экономике РФ. Ее рост, по мнению Минифина, в 2017 году составит до 2%.

Вместе с тем Минэкономразвития РФ снизило прогноз уровня годовой инфляции и предсказало стабилизацию курса рубля в следующем году.