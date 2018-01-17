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СКА обыграл «Спартак» и одержал пятую подряд победу в КХЛ

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Хоккеисты санкт-петербургского СКА на своем льду переиграли московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч завершился со счетом 4:1.

Счет на 4-й минуте открыл нападающий СКА Сергей Калинин. Также в составе петербургской команды шайбы забросили Сергей Широков, Патрик Торесен, Евгений Кетов.

В составе «Спартака» отличился Лукаш Радил.

По итогам 51 матча армейцы набрали 129 очков в регулярном чемпионате КХЛ, в активе «Спартака» по итогам 51 встречи — 75 баллов, отмечает «Спорт-Экспресс».

В следующем матче СКА сыграет дома с «Адмиралом» (Владивосток) 18 января. В этот же день на выезде «Спартак» сыграет с московским «Динамо».

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