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Приложение для поиска двойников на картинах художников стало хитом сети

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Приложение Google Arts & Culture, позволяющее пользователям распознавать двойников среди картин и статуй в 70 музеях мира, набирает популярность в сети.

Как сообщает телеканал «360», приложение было разработано еще в 2016 году для смартфонов на базе Android и iOS, однако особым спросом среди пользователей сети оно стало пользоваться только сейчас. Помимо того, что Arts & Culture подбирает похожее изображение из базы данных, содержащей более 70 тыс. работ художников и скульпторов, приложение также знакомит пользователя с автором произведения, отмечает год и страну его создания.

Несмотря на множество положительных комментариев, некоторые пользователи остались недовольны работой приложения. Пользователи, для которых приложение оказалось доступным, ищут своих двойников в музеях и делятся результатами в соцсетях, сопровождая выложенные результаты тегом #GoogleArts.

На сегодняшний день приложение в России пока недоступно.

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