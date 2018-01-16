Приложение для поиска двойников на картинах художников стало хитом сети

Приложение Google Arts & Culture, позволяющее пользователям распознавать двойников среди картин и статуй в 70 музеях мира, набирает популярность в сети.

I’ve taken like 20 selfies with the Google arts & culture app and gotten this horrifying guy as my top result EVERY SINGLE TIME, who do I sue pic.twitter.com/PjuvT0IXIU — Caroline Wazer (@CarolineWazer) 13 января 2018 г.

Как сообщает телеканал «360», приложение было разработано еще в 2016 году для смартфонов на базе Android и iOS, однако особым спросом среди пользователей сети оно стало пользоваться только сейчас. Помимо того, что Arts & Culture подбирает похожее изображение из базы данных, содержащей более 70 тыс. работ художников и скульпторов, приложение также знакомит пользователя с автором произведения, отмечает год и страну его создания.

Proof that I will one day time travel to 19th century Italy? I think so. #GoogleArts pic.twitter.com/3cyuNbuEpX — Jessica Lynn (@JeckisaLynn) 12 января 2018 г.

Несмотря на множество положительных комментариев, некоторые пользователи остались недовольны работой приложения. Пользователи, для которых приложение оказалось доступным, ищут своих двойников в музеях и делятся результатами в соцсетях, сопровождая выложенные результаты тегом #GoogleArts.

На сегодняшний день приложение в России пока недоступно.