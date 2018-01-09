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Google объединила платежные системы в единую Google Pay

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Фото: Global Look Prees/Michael Goulding
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Американская корпорация Google запустила единую платежную систему Google Pay, которая пришла на смену сервисам Android Pay и Gооgle Wallet. Об этом сообщили представители компании.

Отмечается, что при этом функциональных изменений не произойдет. Как отметил вице-президент Google по управлению продуктами Пали Бхат, при помощи Google Pay пользователи смогут совершать покупки «проще и безопаснее». Как сообщает RNS, платежная информация будет доступна во всех продуктах Google, включая Android-приложения, YouTube и браузер Chrome. Все данные платежей будут сохраняться в Google-аккаунтах. При помощи нового инструмента можно будет делать покупки внутри сервисов Google, в магазине приложений Google Play, оплачивать товары в магазинах и осуществлять денежные переводы.

Google Pay в настоящее время уже поддерживают приложения HungryHouse, Dice, Airbnb, Fandango и Instacart. В ближайшее врем корпорация собирается расширить список партнеров.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Google разрешила тестирование операционной системы Fuchsia, которая в будущем может использоваться в мобильных устройствах наряду с Android.

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