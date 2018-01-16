Более 40 машин столкнулись на юге Чехии из-за снегопада

Более 40 машин столкнулись в обоих направлениях скоростной магистрали Прага–Братислава из-за обильного снегопада.

«Среди попавших в аварию машин много грузовиков, пожарные помогают дорожным рабочим с их подъемом из кюветов», — сообщил журналистам представитель полиции Южно-Моравского края Петр Замечник.

По его словам, пострадали около 10 человек, из них один получил ранение средней тяжести, остальные — более легкие.

Главной причиной аварии стало превышение водителями скорости на скользкой дороге при плохой видимости.