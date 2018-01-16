Пассажирский автобус опрокинулся в кювет под Воронежем

Пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Воронежской области. По предварительным данным, пострадали четыре человека, передает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, авария произошла на трассе М-4 «Дон», в результате чего автобус опрокинулся в кювет. Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением на скользком участке дороги, уточняет «Интерфакс».

Жертв удалось избежать. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.