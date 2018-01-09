Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Ставропольском крае

Три человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Ставропольском крае. Об этом передает региональное управление ГИБДД.

По данным ведомства, трое пострадавших госпитализированы. По предварительным данным, тяжелых травм у них нет. Всего в автобусе было 15 пассажиров. Сейчас решается вопрос об отправке остальных людей далее по маршруту следования.

Сообщается, что автобус «Икарус», следовавший в Дербент, упал в кювет и перевернулся. По неподтвержденным данным, авария могла произойти из-за того, что водитель не справился с управлением на скользкой трассе.

Во вторник, 9 января, на территории Ставропольского края установилась снежная и ветреная погода.

Портал iz.ru писал о том, что в Тулунском районе Иркутской области полностью сгорел пассажирский автобус. В салоне транспортного средства находились 32 пассажира, однако никто не пострадал.