Трое подростков перевернулись на машине на юго-востоке Москвы

В Москве трое подростков перевернулись на машине. ДТП произошло на юго-востоке столицы на пересечении Гурьевского проезда с Воронежской улицей.

Сообщается, что несовершеннолетний водитель не справился с управлением. Как передает «Пятый канал», молодым людям около 15 лет. Все они доставлены в детскую городскую больницу.

Отмечается, что подростки управляли автомобилем каршеринга. Сейчас выясняется, каким образом они смогли воспользоваться сервисом.

Портал iz.ru писал о том, что водитель автобуса сбил пешехода на проспекте Вернадского в Москве. ДТП произошло во вторник, 9 января, не в зоне действия пешеходного перехода. Женщина серьезных травм не получила.