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Автобус сбил пешехода на юго-западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Водитель автобуса сбил пешехода на проспекте Вернадского в Москве, сообщает РЕН ТВ.

«Женщина перед машиной выскочила», — рассказал водитель автобуса журналистам.

ДТП произошло  не в зоне действия пешеходного перехода, уточнил он. Женщина серьезных травм не получила, ее осматривают на месте. 

Как уточнили в Мосгортрансе, авария произошла около 19:00 в районе дома 24а по проспекту Вернадского. В ДТП участвовал автобус маршрута № 224.  

«По предварительным данным, женщина пыталась перейти проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате случившегося она получила ушибы и была госпитализирована», – рассказали в ведомстве. 

30 декабря на севере Москвы автобус съехал с маршрута, после чего врезался в ехавшую впереди машину. 

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