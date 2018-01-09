Автобус сбил пешехода на юго-западе Москвы

Водитель автобуса сбил пешехода на проспекте Вернадского в Москве, сообщает РЕН ТВ.

«Женщина перед машиной выскочила», — рассказал водитель автобуса журналистам.

ДТП произошло не в зоне действия пешеходного перехода, уточнил он. Женщина серьезных травм не получила, ее осматривают на месте.

Как уточнили в Мосгортрансе, авария произошла около 19:00 в районе дома 24а по проспекту Вернадского. В ДТП участвовал автобус маршрута № 224.

«По предварительным данным, женщина пыталась перейти проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате случившегося она получила ушибы и была госпитализирована», – рассказали в ведомстве.

30 декабря на севере Москвы автобус съехал с маршрута, после чего врезался в ехавшую впереди машину.