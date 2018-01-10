Пятеро подростков пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом

Автобус и легковая иномарка столкнулись вечером во вторник, 9 января, в городе Новочеркасске Ростовской области, в ДТП пострадали несовершеннолетний водитель и пассажиры автомобиля.

Пресс-центр главка МВД России по региону сообщает, что ДТП произошло около 20:00. По предварительным данным, иномаркой управлял 17-летний водитель, у которого были признаки алкогольного опьянения. В итоге Mazda выехала на полосу встречного движения и врезалась в автобус Hyundai County.

ТАСС отмечает, что одному из пострадавших 14 лет, двоим по 15, еще двоим ­по 17. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства аварии уточняются.

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