«Дорожную карту» пополнили Карзаем

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай поддержал «дорожную карту», инициирующую переговоры Кабула с движением «Талибан» (организация запрещена в РФ). Об этом политик, возглавлявший страну в 2001–2014 годах, заявил «Известиям». Он также отметил, что готов приехать в Москву, чтобы принять участие в консультациях и таким образом поддержать миротворческие усилия России. Дипломатический источник «Известий» в Москве подчеркнул важность позиции Карзая — одного из немногих политиков, поддерживающих контакты как с правительством, так и с лидерами талибов.

Подготовленная правительством Афганистана «дорожная карта» по старту мирных переговоров с умеренным крылом движения «Талибан» получила поддержку одного из самых влиятельных политиков страны. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай в беседе с «Известиями» положительно оценил документ, регламентирующий переговорный процесс конфликтующих сторон.

— Я поддерживаю «дорожную карту» по старту мирных переговоров и любые усилия, направленные на урегулирование ситуации в Афганистане. Они имеют важное значение для укрепления мира и стабильности как в стране, так и в регионе в целом. При необходимости я готов принять в них участие. Мы обязаны создать вокруг Афганистана политическую обстановку, где будет доминировать слово «сотрудничество». Без участия и привлечения талибов мира в стране не будет. Они должны участвовать в мирном процессе, — сказал «Известиям» Хамид Карзай.

Экс-глава исламской республики отметил, что российские усилия на афганском треке впечатляют, а консультации, которые организовала Москва ранее, имеют важное значение для укрепления мира в регионе.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов заявил «Известиям», что Афганистан передал Москве проект «дорожной карты», его сейчас изучают, а официальная позиция России по нему будет высказана 1 февраля на специальном заседании в Кабуле.

— Очень важно, чтобы документ устраивал все стороны. Однако к нему есть и некоторые вопросы. 1 февраля в Афганистане пройдет встреча высокопоставленных лиц, на которой будет представитель России. Тогда мы и выскажем свою позицию, — отметил дипломат.

«Дорожная карта» была представлена в конце 2017 года на заседании Международной контактной группы по Афганистану в Осло. В ее работе приняли участие высокопоставленные дипломаты из Москвы, Вашингтона и Брюсселя. Россию представлял Замир Кабулов, США — спецпредставитель Госдепартамента Элис Уэллс. Документ был анонсирован заместителем главы афганского МИДа Хекматом Карзаем, родственником экс-президента.

Как отметил источник «Известий» в российских дипломатических кругах, поддержка Карзаем плана урегулирования говорит о том, что у проекта есть будущее.

— Карзай — один из самых влиятельных политиков в стране, у него есть контакты как с лидерами в Кабуле, так и в движении «Талибан», — сказал собеседник.

По словам высокопоставленного источника в афганском парламенте, в Кабуле начали осознавать, что победить талибов они не в состоянии и переговоры — единственный выход.

Конфликт в Афганистане продолжается с 2001 года. Ситуация в стране в последнее время ухудшается, а радикальные группировки контролируют около 40% территории. Очевидно, что ни одна из сторон не способна одержать в этом длительном конфликте окончательную победу. Механизм, описанный в «дорожной карте», а именно старт переговоров — единственно возможный способ снижения напряженности. По словам директора Центра изучения современного Афганистана Омара Нессара, идея организации переговоров на московской площадке вполне реализуема. Однако говорить о скором успехе и нормализации ситуации в исламской республике не приходится.