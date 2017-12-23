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Власти Кабула планируют создать «дорожную карту» для диалога с талибами

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Фото: Global Look Press/Alex Macnaughton
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Власти Кабула заинтересованы в подготовке «дорожной карты» по запуску мирного диалога с движением талибов. Об этом сообщил «РИА Новости» спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«На прошедшем в начале декабря в Осло заседании Международной контактной группы по Афганистану замминистра иностранных дел исламской республики Хекмат Халил Карзай сообщил о планах Кабула по подготовке «дорожной карты» по запуску мирного диалога с движением талибов. Посмотрим, какие будут практические результаты», — рассказал Кабулов.

Он отметил важность заинтересованности властей Кабула, которые начинают проявлять гибкость к вопросу запуска переговоров между сторонами.

Недавний призыв советника по нацбезопасности президента Афганистана Ханифа Атмара к России «убедить» талибов сесть за стол переговоров Кабулов назвал положительным сигналом.

Ранее премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла в интервью «Известиям» заявил о необходимости сотрудничества между Кабулом и Москвой. Он также выразил желание наладить «более тесную координацию» между странами.

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