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Реконструкция торгового порта завершается в Магадане

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Работы по реконструкции Магаданского морского торгового порта находятся в завершающей стадии. На четвертом и пятом причалах почти смонтированы металлоконструкции, строители бетонируют поверхность. Ремонт организован в рамках федеральной программы «Развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», сообщает РИА «Колыма-Информ».

Ситуация будет обсуждаться на совещании с участием Магаданского филиала ФГУП «Росморпорт». Есть некоторое отставание по работам на пятом причале, но подрядчик намерен вписаться в график. Сдача объекта запланирована на конец января, передает ИА MagadanMedia.

Портал iz.ru писал, что режим Свободного порта Владивосток начнет действовать в аэропорту Магадан (Сокол) в 2018 году. В регионе появится возможность использования электронных виз в течение короткого времени, что важно для потенциальных инвесторов и туристов и использования экономических преимуществ резидентов свободного порта. Более 130 предприятий являются участниками особой экономической зоны. На их долю приходится 65% выпускаемой на Колыме промышленной продукции.

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