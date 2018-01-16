Создатель известного госпела Oh Happy Day скончался в США

Звезда музыкального стиля госпел Эдвин Хокинс, известный по аранжировке христианского гимна Oh Happy Day, скончался в возрасте 74 лет.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на американские СМИ, певец умер в своем доме в Калифорнии. Его представитель сообщил, что Хокинс страдал раком поджелудочной железы.

Арранжировка Хокинса оказала сильнейшее влияние на современную музыку в США: Oh Happy Day записывали такие артисты, как Элвис Пресли, Джони Мэттис и другие. Эдвин Хокинс был четырехкратным лауреатом премии «Грэмми».

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