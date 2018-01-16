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СМИ узнали о планах солистки The Cranberries О'Риордан перед смертью

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Фото: Global Look Press/Igor Vidyashev
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Скончавшаяся солистка знаменитой ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан планировала записать новую версию хита Zombie.

По информации телеканала Sky News, во вторник, 16 января, О'Риордан запланировала встречу с группой Bad Wolves, чтобы записать с ними новую версию своей культовой песни Zombie 1994 года.

«Долорес оставила мне голосовое сообщение сразу после полуночи вчера вечером, рассказав, как сильно она полюбила версию ее песни Zombie в исполнении Bad Wolves, она с нетерпением ждала нашей встречи в студии для записи вокала», — рассказал продюсер и друг певицы Дэн Уэйт.

Напомним, тело 46-летней Долорес О’Риордан было найдено в номере отеля в Лондоне в понедельник, 15 января. 

The Cranberries — одна из известнейших ирландских групп за последние 20 лет. Музыканты добились успеха с приходом О’Риордан в коллектив. Такие хиты, как Zombie, Animal Instinct, Ode To My Family, попали в ротацию крупнейших радиостанций.

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