Журналиста RT France не пустили в Елисейский дворец

Париж закрывает двери.

Журналиста RT France не пустили на брифинг в Елисейский дворец. Перед СМИ выступал пресс-секретарь президента Франции Эммануэля Макрона. Брифинг был посвящён грядущей поездке лидера Пятой республики в Кале.

Журналист прибыл в Елисейский дворец, но внутрь его не пустили.

Сотрудники RT второй раз за неделю оказываются журналистами нон-грата. 10 января им не разрешили работать на саммите в Риме. В аккредитации журналистам отказали представители Франции.

Главред RT Маргарита Симоньян напомнила Макрону о свободе слова. Никаких официальных объяснений от Парижа пока не последовало.

Запад давно не жалует RT. В ноябре 2017-го журналистов компании выставили из здания конгресса США. В Госдуме РФ готовят ответные меры. Но санкции введут только в случае новых нападок на российскую прессу.