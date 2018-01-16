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Миллиарды за знак

Издательство «Просвещение» предъявило конкуренту рекордный иск и потребовало уничтожить тиражи
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Миллиарды за знак
2018-01-16 02:33:59">
2018-01-16 02:33:59
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Издательство учебной литературы «Просвещение» через суд потребовало у издательского дома «Вентана-Граф» почти 4 млрд рублей, об этом стало известно 10 января. Если иск будет удовлетворен, вне закона в том числе может оказаться и часть учебников, уже закупленных школами. В чем суть конфликта и что может стоять за решением «Просвещения», попытался разобраться портал iz.ru. 

Рекордная сумма

Издательство «Просвещение» требует в суде 3,7 млрд за обложки книг

Иск на 3,7 млрд рублей в Арбитражный суд Москвы представители «Просвещения» подали 10 января. Как [пишет] «Интерфакс», по мнению издательства, «Вентана-Граф» якобы нарушила исключительные права на товарный знак, принадлежащий «Просвещению».  

Объем «контрафактной» печатной продукции истец оценивает в «несколько сот наименований». А рекордная для российского рынка сумма иска (ранее в споре между издательствами «Терра» и «Астрель» фигурировала цифра в 7 млрд, но тогда стороны пошли на мировую и дело ограничилось незначительной компенсацией) возникла «исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров», говорится в пресс-релизе, распространенном «Просвещением».

«Издательский центр «Вентана-Граф» выпустил несколько сот наименований печатной продукции, разместив на обложках книг изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком издательства «Просвещение». Всего было выявлено более 500 видов продукции издательского центра «Вентана-Граф», маркированной указанным изображением. Такие действия являются грубым нарушением исключительных прав издательства «Просвещение» на товарный знак», — [цитирует] ТАСС сообщение пресс-службы издательства. 

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Этот иск там называют «логичным продолжением» масштабной кампании по борьбе с контрафактными учебниками и денежной компенсацией ограничиваться не намерены. В «Просвещении» требуют также уничтожить весь тираж незаконной, по их мнению, продукции. Правда, эта логика оказалась понятна далеко не всем юристам и представителям педагогического сообщества. 

Ситуацию уже прокомментировали и в «Вентана-Граф». Соответствующее сообщение было [размещено] на официальном сайте издательства. В нем отмечается, что в данный момент идет изучение документа. 

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«Сейчас готовы сказать, что оно, видимо, касается использования ООО «Издательский центр «Вентана-Граф» символики, отличающей учебные издания, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), которую АО «Издательство «Просвещение» считает схожей со своим товарным знаком», — говорится в заявлении от имени генерального директора издательского центра «Вентана-Граф» Александра Брычкина. 

При этом, подчеркнул Александр Брычкин, претензии со стороны «Просвещения» выглядят тем более удивительно, что значок ФГОС, о котором, возможно, идет речь, используется в течение нескольких последних лет. 

Этот загадочный ФГОС 

Знак федерального государственного стандарта в жизнь образовательных учреждений и издательств, занимающихся выпуском учебной литературы, вошел почти 10 лет назад. 

В начале 2010-х произошло масштабное обновление государственных образовательных стандартов, которые в том числе затронули программы для всех школьников с 1-го по 11-й классы. Для того чтобы отличить учебники, изданные уже после проведения реформы и соответствующие всем новым требованиям, и был введен опознавательный знак, который по сути является государственным знаком качества. 

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Специальный знак, оформление которого у различных издательств разнится лишь в деталях, должен был помочь родителям и педагогам сориентироваться в многообразии учебной литературы, помочь выбрать учебники, отвечающие требованиям современной образовательной системы. Но неожиданно стал предметом коммерческого спора. 

Коммерция или образование

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Издательство «Вентана-Граф» входит в состав корпорации «Российский учебник», созданной в 2017 году, вместе с такими крупными игроками рынка, как «Дрофа» и «Астрель». В корпорации подчеркивают, что сфера образования не должна быть плацдармом для коммерческих битв, здесь другие приоритеты. 

— Эта история скорее связана с бизнесом. А когда наша корпорация создавалась, когда объединялись издательства, главная задача, которую мы друг перед другом поставили, — это чтобы никогда законы коммерции не превалировали над интересами педагогическими, — отметил порталу iz.ru вице-президент по стратегическим коммуникациям и развитию корпорации Артем Соловейчик. 

Кроме того, среди авторов, сотрудничающих с «Вентана-Граф», немало действующих преподавателей. И до сих пор нареканий к их работе не возникало, говорит ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко. 

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Фото: ТАСС/Николай Галкин

— Наши профессора и преподаватели давно сотрудничают с этими издательствами, являются авторами учебников. И на моей памяти каких-либо нареканий со стороны школ у нас не было, — рассказал он телеканалу РЕН ТВ. 

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Юристы тоже согласны с тем, что ФГОС, особенно его буквенное обозначение, по закону не может быть охраняемым, а любое подобное судебное разбирательство в первую очередь следствие конкурентной борьбы. 

Цена вопроса

По данным телеканала РЕН ТВ, продукция «Вентана-Граф» составляет около 40% учебников, включенных в федеральный перечень учебников (ФПУ), которые рекомендует Минобразования. То есть, если требование «Просвещения» уничтожить тиражи «контрафактной» продукции будет исполнено, это поставит в затруднительное положение не только издательский центр «Вентана-Граф», но и многие учебные заведения.

— Включение учебников в федеральный перечень и закупка учебника в издательстве является абсолютной гарантией того, что мы приобретаем достоверный сертифицированный учебник, качественный учебник,— поделился с порталом iz.ru заместитель директора школы №548 Андрей Иванов.

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