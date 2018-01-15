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Дом культуры открылся после реконструкции в Псковской области

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Дом культуры открылся после реконструкции в рамках программы «Местный Дом культуры» в деревне Крупп в Псковской области, сообщила пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

Сегодня, 15 января, сельский Дом культуры открылся после реконструкции. На открытии присутствовала администрация поселения «Круппская волость», а также заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Остренко, сообщило Псковское агентство информации.

В рамках проекта были отремонтированы сцена, зрительный зал, печи. Также было закуплено новое музыкальное оборудование и приведен в порядок фасад здания. Впервые были проведены коммуникации локального водопровода и канализации. Федеральным бюджетом были выделены средства на ремонт в размере 830 тыс. рублей.

Глава сельского поселения Светлана Жирнова рассказала, что местные жители помогали во всем: занимались разборкой чердака и старого сарая возле клуба, облагородили территорию вокруг здания и много чем другим. В ближайшее время на территории Дома культуры планируется открыть музей рыбака.

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