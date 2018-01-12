Прямой эфир

Дни крымско-татарской культуры пройдут весной в Анкаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Этой весной Республика Крым проведет Дни крымско-татарской культуры в столице Турции. Они будут организованы на площадке Российского культурного центра в Анкаре.

«Мы действуем в рамках закона РФ о поддержке соотечественников, проживающих за рубежом. Крымско-татарский народ является одним из народов Российской Федерации», — цитирует ИА «Крыминформ» вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова.

Когда именно состоится мероприятие, пока точно неизвестно. Не исключено, что оно состоится во второй половине мая. Организаторы форума продемонстрируют отремонтированный Ханский дворец и концерт крымско-татарской культуры. Мурадов не исключил приезда в Турцию в эти дни представителей официальных властей полуострова.

Агентство отмечает, что, согласно информации, опубликованной на правительственном портале Крыма, глава республики Сергей Аксенов.

Распорядился выделить на проведение дней крымско-татарской культуры в Анкаре около 2 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эрдоган встретился с лидером «Меджлиса крымско-татарского народа»
Власти Крыма узаконили крымско-татарский язык
Власти Крыма узаконили крымско-татарский язык
Меджлис с надеждой отнесся к постановлению Верховного совета автономии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017