Дни крымско-татарской культуры пройдут весной в Анкаре

Этой весной Республика Крым проведет Дни крымско-татарской культуры в столице Турции. Они будут организованы на площадке Российского культурного центра в Анкаре.

«Мы действуем в рамках закона РФ о поддержке соотечественников, проживающих за рубежом. Крымско-татарский народ является одним из народов Российской Федерации», — цитирует ИА «Крыминформ» вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова.

Когда именно состоится мероприятие, пока точно неизвестно. Не исключено, что оно состоится во второй половине мая. Организаторы форума продемонстрируют отремонтированный Ханский дворец и концерт крымско-татарской культуры. Мурадов не исключил приезда в Турцию в эти дни представителей официальных властей полуострова.

Агентство отмечает, что, согласно информации, опубликованной на правительственном портале Крыма, глава республики Сергей Аксенов.

Распорядился выделить на проведение дней крымско-татарской культуры в Анкаре около 2 млн рублей.