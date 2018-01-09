Бесплатный Wi-Fi появился в учреждениях культуры Магадана

Неограниченный доступ к интернету для посетителей открыли библиотека имени А.С. Пушкина и Магаданский музыкальный и драматический театр. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры региона.

Два учреждения культуры в Магадане теперь могут предложить своим посетителям бесплатный Wi-Fi. Все, у кого с собой есть смартфон или ноутбук, смогут подключиться к сети. Предполагается, что данная услуга делает интернет еще доступнее, а также повышает уровень информатизации местных жителей, сообщает ИА MagadanMedia.

Появление бесплатного доступа к интернету стало возможно благодаря поддержке Департамента информационных технологий и связи Правительства Магаданской области. На очереди осуществление подключения в Магаданском областном театре кукол.