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Эксперт усомнился в успехе французов в деле о погашении долгов царской России

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Фото: youtube.com
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Граждане Франции вряд ли добьются от России погашения долгов, списанных большевиками в 1918 году. Такую точку зрения высказал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Он отметил, что в 1997 году Россия и Франция заключили соглашение, согласно которому Москва обязалась выплатить порядка €330 млн в счет закрытия царского долга.

«Наша страна считает, что вопрос закрыт. Французские держатели не считают вопрос решенным», — подчеркнул в беседе с телеканалом RT Топорнин.

Эксперт сомневается в том, что французам удастся добиться погашения долга, поскольку между странами было заключено соответствующее соглашение и часть суммы была выплачена.

Как писал портал iz.ru, около 400 тыс. французов обратились в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов с требованием взыскать с России долги, списанные по указу Владимира Ленина.

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