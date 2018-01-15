Французы потребовали от России погасить списанные большевиками долги

Около 400 тыс. граждан Франции обратились в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов с требованием к России вернуть долги, которые были списаны в 1918 году по указу Владимира Ленина.

Как передает RFI, после распоряжения Ленина 15 млрд франков (€53 млрд), которые во второй половине XIX века были инвестированы в российские железнодорожные компании, не были возвращены. Потомки разоренных держателей российских облигаций потребовали от России возмещения ущерба.

Как уточняет издание, надежды на погашение российского долга нет. В 1997 году государства заключили соглашение, согласно которому Москва выплатила в счет закрытия царского долга €330 млн.

Тем не менее, по словам президента ассоциации Эрика Санитаса, «госдолг не имеет срока давности», а «Россия не объявляла себя банкротом».