Насильно мел не будешь

В США бум популярности российского мела. На Amazon — сотни объявлений о продаже вкуснейшего мела из России. В YouTube стоит посмотреть на дегустации лучших сортов. Портал iz.ru поговорил с российскими мелоедами и врачами, чтобы понять, кто и зачем ест мел.

Белгородский мел сорта «Севрюково» (населенный пункт под Белгородом, где расположены меловые горы) на Amazon продают по $14 за 200 г. Названия других сортов тоже отсылают к именам населенных пунктов — Волоконовка, Новый Оскол, Валуйчик. Впрочем, есть и другие, вроде «Красавчика», «Дачного» или «Ватутина».

Вкус с нотками побелки

В многочисленных группах в «ВКонтакте» мелоеды делятся восхищенными отзывами на те или иные сорта: «Достаточно твердый и очень хрустящий! Растворяется медленно, что позволяет дольше наслаждаться вкусом. Много-много крупинок уральской глинки. Солинка прям еле-еле уловимая. Вкус насыщенный, с нотками свежепобеленного подъезда и пыли», — пишет в одной из групп пользовательница по имени Иришка об одном из белгородских сортов.

meloed3 Оренбургский мел «Акбулак» Фото: youtube.com

Писк последнего времени — глиномелы, сорта с высоким содержанием глины. Говорят, что такое сочетание делает мел еще вкусней, а «глинка приятно похрустывает на зубах до самого конца».

Типичное описание сортов мела звучит примерно так: «Очень легкий, приятный на ощупь, гладенький, припудренный и белоснежный. Определенно придется по душе всем классическим мелоежкам и любителям легкого побелочного и мелового вкуса, любителям старого доброго «школьного» мела с доски. В мелочке улавливаются нотки свеженапечатанной книги, свежей газеты, что-то такое свежее и древесное».

Или:

«В этом сорте, пожалуй, собрано всё самое лучшее и полюбившееся мелоежкам. Настоящая меловая находка. Откусывается несложно, с характерным хрустом. Мелок с выраженным меловым вкусом. При разжевывании превращается в весьма сытную, насыщенную, но не тяжелую меловую кашку с нежной многогранной и легко тающей средней крупинкой».

Администратор одной тематической группы «ВКонтакте» Олег Коростелев говорит, что продает мел в первую очередь для бытовых нужд, но не исключает, что кто-то может использовать его и в пищу. Олег предупреждает, что злоупотреблять мелом не стоит, и советует есть не более 50 г продукта в сутки. «Мел, который мы предлагаем, добываем сами из различных меловых гор Белогорья. Названия придуманы в основном в соответствии с населенными пунктами, находящимися рядом. Наши пристрастия к мелу мы превращаем в бизнес. Все описания нашей продукции основаны на личном ощущении», — говорит бизнесмен.

Танцы от печки

Елена Б. рассказала порталу iz.ru, что мел полюбила в детстве. «Раньше я жила в деревне и слизывала побелку с печки. Потом был школьный мел, потом «кальция глюконат», потом был огромный перерыв, хотя мел хотелось постоянно. И в прошлом году, будучи беременной, снова в моей жизни появился аптечный, ну на последних сроках и природный пищевой мел», — говорит Елена.

meloed1 Пристрастие к мелоедению часто начинается со школы Фото: Global Look Press/David Oxberry

По ее словам, поедание мела дарит ей наслаждение, похожее на то, которое испытают сладкоежки. Она отмечает, что чаще всего отдает предпочтения сухим сортам.

Другая участница групп о меле Катерина В. объясняет свое пристрастие к мелу железодефицитной анемией и говорит, что не одобряет собственного пристрастия. Ее история похожа на историю Елены — начала есть мел в школе. «Хотелось стены грызть с побелкой, очень нравился запах сырости, побелки, так я и попробовала мел. Когда школу окончила, мела достать негде было. Начала покупать канцелярский, не понимая, что там гипс и клей — отрава, в общем», — отмечает Катерина.

Девушка говорит, что старается не афишировать свое пристрастие к мелу, считая его пагубным.

Врач-терапевт Наталья Головченко подтверждает, что одной из причин увлечения мелом могут стать различные анемии. Некоторых людей тянет не только на мел, но и, например, на чайную заварку. При этом Наталья относится к поеданию мела отрицательно. «Мел (карбонат кальция) усваивается организмом человека лишь при наличии достаточной концентрации витаминов D, E и C. Кроме того, чрезмерное потребление мела может привести к проблемам с почками, в частности к мочекаменной болезни. При инфицировании мела могут развиться болезни пищеварительного тракта — гастриты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, энтериты и другие. Это связано с тем, что мел никак не сертифицируется и не проверяется на возможные инфекции, а значит, в нем может быть что угодно», — уточняет эксперт.

meloed2 Канцелярский мел считается не самым вкусным и полезным — там содержится гипс и клей Фото: depositphotos/modusviv

Администратор крупной тематической группы в «ВКонтакте» Алена Б. говорит, что чаще всего тяга к несъедобному появляется у беременных женщин, у которых снижается гемоглобин. «Первый раз мне захотелось мел на 27-й неделе беременности двойней. Я ела канцелярский (гипс и клей). После родов через три месяца я снова его захотела, но есть канцелярский мел небезопасно. Тогда я нашла сайт по продаже природного кускового мела. С тех пор прошло 2,5 года. Я продолжаю его есть и чувствую себя прекрасно. Никаких проблем со здоровьем не испытываю. Я совершенно не стыжусь этого. Почему мелоедам должно быть стыдно? Ведь у людей, распивающих спиртные напитки на улице и курящих сигареты, не возникает чувство стыда», — говорит Алена.

Любопытно, что большинство участников групп любителей мела — женщины. Например, в крупнейшем тематическом сообществе «ВКонтакте» 1,8 тыс. из 2,6 тыс. участников — женщины.

Психолог Кирилл Болгов говорит, что его опыт работы со здоровыми людьми, которых одолевает пристрастие к тем или иным продуктам, показывает, что зачастую причины кроются в бессознательном. «Желание есть мел может быть проявлением созависимости с этим продуктом. Созависимость — это когда мы ощущаем, что без определенного продукта, а также человека или явления мы не испытываем необходимых нам чувств», — говорит эксперт.

meloed4 Казахстанский мел «Миндаль» Фото: youtube.com

Кроме того, по мнению Болгова, мелоедение для многих — способ социализации. Сообщества мелоедов в социальных сетях — живой тому пример. «Дефицит самооценки может приводить к желанию выделиться хоть чем-то. В этом случае человек вместо социально одобряемых способов поведения выбирает достаточно странные, на что и получает соответствующие его неадекватной самооценке реакции окружающих», — уточняет он.

Иными словами, человек совершает странные поступки, ориентируясь на возможную реакцию. Если он чувствует, что заслуживает осмеяния, то будет делать то, над чем смеются. Как пример Болгов приводит юношей, которые ведут себя намеренно глупо, чтобы привлечь внимание девушек.

Цена вопроса

meloed5 На мелоедах уже зарабатывают Фото: youtube.com

Ценители употребляют в пищу мел из разных регионов России — Оренбургской и Воронежской областей и Украины. Однако сильней всего ценится мел из Белгородской области. Здесь расположены крупнейшие месторождения мела. Еще на подъезде к областному центру можно заметить небольшие меловые горы, а в некоторых школах до сих пор пишут на досках природным колотым мелом. Именно здесь орудует и большинство бизнесменов. Всё, что нужно, это доехать до ближайшего мелового месторождения (к большинству из них доступ свободный), наколоть мешок мела, а дальше уже дома расфасовать по 200–250 г (стандартная единица продажи). Стоимость одной порции — порядка 200 рублей. Доставляют мел обычными посылками «Почты России». Опрошенные нами мелоеды говорят, что никаких казусов с доставкой ни разу не возникало.

Российская культура потребления мела еще только зарождается, а вот на Западе любителей российского мела намного больше. Они объединяются в сообщества, проводят встречи, где устраивают совместные поедания мела, и даже ведут блоги на YouTube, в которых дегустируют различные сорта и делятся впечатлениями. Их видео набирают сотни тысяч просмотров.

Однако свои звезды появляются и в русскоязычном YouTube. Одна из них — Вероника, ее самый популярный ролик, в котором она ест большой кусок желтой глины, набрал около 50 тыс. просмотров.