Песков прокомментировал сравнение мощей святых с Лениным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сравнение Владимиром Путиным мавзолея Ленина с почитанием мощей святых не является сенсационным.

Он отметил, что президент Путин весьма последователен в своей оценке этого вопроса. «Он неоднократно делал заявления в этом русле. Мы не видим здесь чего-то нового», — подчеркнул Песков.

Кроме того, пресс-секретарь главы российского государства отметил, что Путин поддерживает диалог с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин рекомендовал Центральной избирательной комиссии (ЦИК) принять дополнительные меры, чтобы создать людям с ограничениями по здоровью условия для голосования на выборах главы государства.