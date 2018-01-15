Прямой эфир

Песков прокомментировал сравнение мощей святых с Лениным

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сравнение Владимиром Путиным мавзолея Ленина с почитанием мощей святых не является сенсационным. 

Он отметил, что президент Путин весьма последователен в своей оценке этого вопроса. «Он неоднократно делал заявления в этом русле. Мы не видим здесь чего-то нового», — подчеркнул Песков. 

Кроме того, пресс-секретарь главы российского государства отметил, что Путин поддерживает диалог с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин рекомендовал Центральной избирательной комиссии (ЦИК) принять дополнительные меры, чтобы создать людям с ограничениями по здоровью условия для голосования на выборах главы государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поручил обеспечить господдержку прокату фильма «Со дна вершины»
Путин сравнил тело Ленина в мавзолее с мощами святых

  

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017