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Путин сравнил тело Ленина в мавзолее с мощами святых

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Российский лидер Владимир Путин сравнил христианство с коммунизмом. Помещенного в мавзолей Владимира Ленина он проассоциировал с мощами святых. 

Президент РФ отметил, что  коммунистическая идеология сродни христианству, поскольку основные ценности коммунизма — свобода, равенство, братство, справедливость —  заложены также в Священном Писании. Кроме того, Путин обратил внимание на кодекс строителя коммунизма. «Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали», — подчеркнул глава российского государства.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на собственного корреспондента, который побеседовал с председателем синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Всеволодом Чаплиным, проложив между христианами и коммунистами мостик, президент может помирить их.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сравнение президентом России Владимиром Путиным мавзолея Владимира Ленина с почитанием мощей святых «сглаживает острые углы» вокруг данной темы, заявил первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

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