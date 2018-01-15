Лавров ответил, сожалеет ли он, что президентом США стал Трамп

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, сожалеет ли он, что президентом США стал Дональд Трамп, а не Хиллари Клинтон.

По словам министра, российская дипломатия работает с фактами и не приемлет сослагательного наклонения.

Отвечая на вопрос, сожалеет ли он о победе Трампа, глава внешнеполитического ведомства РФ пояснил, что «это не то, чем занимается дипломатия — сожалеть о чем-то состоявшемся».

Лавров отметил, что основой российской дипломатии являются объективность и определенность. «Поэтому мы делаем то, что необходимо для обеспечения интересов России в нынешних условиях», — приводит слова министра информагентство «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава российского внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции, что планы США помочь созданию зон пограничной безопасности в Сирии говорят о том, что Вашингтон не заинтересован в сохранении целостности сирийского государства.