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Режиссер «Стражей галактики» объявил даты выхода третьей части фильма

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Фото: WDSSPR
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Режиссер «Стражей галактики» Джеймс Ганн заявил о выходе третьей части фантастической серии в 2020 году.

О дате выхода нового фильма франшизы Ганн сообщил в соцсети Twitter. «Выйдет в 2020-м», — написал он в ответ на вопрос одного из поклонников ленты, будет ли сниматься третья часть.

Режиссер добавил, что покупка студии 21th Century Fox компанией The Walt Disney Company никак не скажется на истории для третьих «Стражей галактики».

Как ранее сообщал портал iz.ru, одна из крупнейших киностудий США The Walt Disney Company достигла успеха в переговорах о приобретении голливудской студии 21st Century Fox в середине декабря прошлого года.

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