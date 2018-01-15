Американский телеканал AMC продлил сериал «Ходячие мертвецы» на 9-й сезон. Премьера состоится в конце 2018 года, пишет Entertainment Weekly.

По данным еженедельного издания, в новом сезоне исполнительным продюсером сериала станет сценарист Анджела Канг. Как отмечает глава телеканала Чарли Колье, ее назначение сможет сделать картину еще более захватывающей, чем прежде.

Сериал «Ходячие мертвецы» выходит с 2010 года. В 2011 году он был выдвинут на кинопремию «Золотой глобус» и претендовал на приз в номинации «Лучший драматический сериал».

7 января киностудия Stalwart Films, снимающая сериал «Ходячие мертвецы», была оштрафована на $12,7 тыс. из-за гибели каскадера.