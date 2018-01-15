Прямой эфир

Телеканал AMC продлил сериал «Ходячие мертвецы» на 9-й сезон

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/mt5
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский телеканал AMC продлил сериал «Ходячие мертвецы» на 9-й сезон. Премьера состоится в конце 2018 года, пишет Entertainment Weekly.

По данным еженедельного издания, в новом сезоне исполнительным продюсером сериала станет сценарист Анджела Канг. Как отмечает глава телеканала Чарли Колье, ее назначение сможет сделать картину еще более захватывающей, чем прежде.

Сериал «Ходячие мертвецы» выходит с 2010 года. В 2011 году он был выдвинут на кинопремию «Золотой глобус» и претендовал на приз в номинации «Лучший драматический сериал».

7 января киностудия Stalwart Films, снимающая сериал «Ходячие мертвецы», была оштрафована на $12,7 тыс. из-за гибели каскадера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
HBO объяснил нескорый выход финального сезона «Игры престолов»
Хелен Миррен сыграет императрицу Екатерину II в сериале HBO

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017