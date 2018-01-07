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Снимающую «Ходячих мертвецов» студию оштрафовали после гибели каскадера

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Фото: Global Look Press/Gabriel Maseda
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Киностудия Stalwart Films, снимающая сериал «Ходячие мертвецы», оштрафована решением управления по охране труда при министерстве труда США на $12,7 тыс. из-за гибели на съемочной площадке каскадера.

«Управление... указало Stalwart Films на неспособность защитить своих сотрудников от опасности падения во время съемок телесериала «Ходячие мертвецы»... и предложило назначить максимальный штраф в размере 12 тыс. $675», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Каскадер Джон Бернекер погиб в июле 2017 года после падения с шестиметровой высоты. Причиной смерти стала обширная черепно-мозговая травма. После несчастного случая специалисты провели проверку съемочной площадки. У компании есть две недели, чтобы оспорить решение о наложении штрафа.

Сериал «Ходячие мертвецы» вышел на экраны в 2010 году. Год спустя он был выдвинут на кинопремию «Золотой глобус» и претендовал на приз в номинации «Лучший драматический сериал».

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