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Хелен Миррен сыграет императрицу Екатерину II в сериале HBO

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Американский канал HBO снимет сериал о российской императрице Екатерине II. Как пишет газета Daily Mail, главную роль в картине исполнит актриса Хелен Миррен, сыгравшая британского монарха Елизавету II в фильме «Королева».

По данным издания, сериал будет состоять из четырех частей. Над картиной будет работать режиссер Филип Мартин.

Телеканал «78» передает, что съемки сериала пройдут в Санкт-Петербурге, начало работы запланировано на конец 2018 – начало 2019 года.

Актриса Хелен Миррен не раз исполняла роль монархов. В 2005 году она снялась в мини-сериале «Елизавета I», а в 2006 году исполнила роль действующей британской королевы. За работу в фильме «Королева» Хелен Миррен получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

Ранее сериал Hulu «Рассказ служанки» по одноименному роману Маргарет Этвуд был удостоен премии кинокритиков США Critics' Choice Award в категории «Лучший драматический сериал».

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