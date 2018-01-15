Гавайи изменили процедуру оповещения жителей о ЧС

Власти Гавайев изменили инструкцию по оповещению жителей штата о ЧС после ложного срабатывания системы, сообщил руководитель службы штата по ЧС Верн Мияги.

13 января гавайцам пришло сообщение, что в сторону штата якобы летит баллистическая ракета. В послании власти призывали людей как можно скорее найти убежище и подчеркивали, что это не учебная тревога. Оповещение оказалось ложным. Причиной рассылки стала ошибка одного человека, который случайно нажал «не на ту кнопку».

«Мы приняли новую инструкцию по оповещению после сбоя. Активация и проверка тестовых и действительных уведомлений о приближающейся ракете теперь будет осуществляться двумя сотрудниками службы. Мы также сможем в течение секунд отменить оповещение в случае ошибки», — рассказал он газете USA Today.

Мияги пояснил, что ложное уведомление о ракетном ударе, разосланное 13 января, удалось отменить только спустя 38 минут, хотя сотрудники службы поняли свою ошибку уже через три минуты. По его словам, компьютеры не были запрограммированы на такого рода случаи, и специалистам потребовалось время, чтобы создать необходимую программную команду.

2 декабря на Гавайях испытали систему оповещения о ядерном ударе — впервые за 25 лет. В случае ракетного удара КНДР по штату у жителей будет менее 20 минут, чтобы попасть в укрытие.