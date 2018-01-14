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Губернатор Гавайев принес извинения за ложное сообщение о ракетном ударе

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Фото: TASS/AP/Cathy Bussewitz
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Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж извинился перед местными жителями за рассылку ложного предупреждения о пуске баллистической ракеты и пообещал принять меры для улучшения системы оповещения. Об этом глава штата написал в своем микроблоге в Twitter.

13 января среди жителей Гавайев было распространено сообщение, что в сторону штата летит баллистическая ракета. В послании власти призывали людей как можно скорее найти убежище и подчеркивали, что это не учебная тревога. Позже Тихоокеанское командование ВС США объявило, что оповещение было сделано по ошибке.

«Сегодняшний день большинство из нас никогда не забудет. Ужасный день, когда наши самые страшные кошмары стали явью… Я знаю из первых рук, как прозвучавшая сегодня ложная тревога сказалась на всех нас на Гавайях, и я прошу прощения за боль и смятение, которые она принесла», — заявил Дэвид Айдж.

Он также подчеркнул, что незамедлительно сделает всё возможное, чтобы улучшить системы оповещения об угрозах.

Ранее губернатор рассказал, что причиной рассылки ложного сообщения об угрозе ракетного удара стала ошибка одного человека, который случайно нажал «не на ту кнопку».

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