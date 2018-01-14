Прямой эфир

Пять детей госпитализированы в Анапе с признаками отравления газом

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять детей из одной семьи госпитализированы в Анапе, предположительно, они могли отравиться газом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах и представителя управления СКР по Краснодарскому краю.

По словам источника агентства, причины недомогания несовершеннолетних пока еще устанавливаются.

«Пятеро детей дошкольного и школьного возраста находятся в детской больнице вместе с мамой, бабушка госпитализирована, отец нет. Дети находятся в удовлетворительном состоянии, изначально они ссылались на подташнивание», — пояснил собеседник ТАСС.

Он отметил, что после обращения семьи к медслужбам специалисты проверили состояние газового оборудования в их доме, но не выявили утечек. Однако представитель регионального управления Следственного комитета сообщила, что вариант отравления газом пока не исключается, по факту обращения проводится проверка. Она также отметила, что жизни детей ничего не угрожает.

Ранее портал iz.ru писал, что после посещения кафе «Шулэндо» в Улан-Удэ отравились 133 человека, 64 из них были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздрав Подмосковья сообщил об увеличении числа отравившихся в Люберцах
Роспотребнадзор проверяет сеть кафе «Шулэндо» в Улан-Удэ после отравления людей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017