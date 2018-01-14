Пять детей госпитализированы в Анапе с признаками отравления газом

Пять детей из одной семьи госпитализированы в Анапе, предположительно, они могли отравиться газом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах и представителя управления СКР по Краснодарскому краю.

По словам источника агентства, причины недомогания несовершеннолетних пока еще устанавливаются.

«Пятеро детей дошкольного и школьного возраста находятся в детской больнице вместе с мамой, бабушка госпитализирована, отец нет. Дети находятся в удовлетворительном состоянии, изначально они ссылались на подташнивание», — пояснил собеседник ТАСС.

Он отметил, что после обращения семьи к медслужбам специалисты проверили состояние газового оборудования в их доме, но не выявили утечек. Однако представитель регионального управления Следственного комитета сообщила, что вариант отравления газом пока не исключается, по факту обращения проводится проверка. Она также отметила, что жизни детей ничего не угрожает.

Ранее портал iz.ru писал, что после посещения кафе «Шулэндо» в Улан-Удэ отравились 133 человека, 64 из них были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.