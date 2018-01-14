Возбуждено уголовное дело после массового отравления в Улан-Удэ

В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту массового отравления посетителей одного из городских кафе. Об этом в воскресенье, 14 января, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей», — сказала Волк.

По последний данным, с пищевым отравлением госпитализированы 64 человека, в том числе 12 несовершеннолетних. У десяти пострадавших подтвердили диагноз «сальмонеллез».

Первые люди с признаками отравления начали обращаться к медикам вечером 12 января. Портал iz.ru писал том, что речь идет о кафе «ШулэнДо». В настоящее время деятельность заведения приостановлена.