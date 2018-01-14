Минздрав Подмосковья сообщил об увеличении числа отравившихся в Люберцах

Количество госпитализированных после отравления в кадетской школе в Люберцах увеличилось до 50. Об этом передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве сообщили о том, что в больницы Подмосковья госпитализированы 43 школьника и семь взрослых. Как передает «Интерфакс», медицинская помощь заболевшим оказывается в полном объеме, проводится дезинтоксикационная и антибактериальная терапия.

Портал iz.ru писал о том, что кадетская школа в Люберцах будет закрыта на дополнительные каникулы с 15 до 21 января. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.