Девятый этап ралли-рейда «Дакар-2018» отменили из-за погоды

Девятый этап ралли-марафона «Дакар», который был запланирован на 15 января, отменили из-за неподходящих погодных условий. Об этом пишет AFP.

Ралли проходит на территории Боливии, Перу и Аргентины. Лидером зачета сейчас является экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер».

Как писал портал iz.ru 14 февраля, экипаж Николаева занял третье место на седьмом этапе «Дакара» в зачете грузовиков в Боливии. 11 января он одержал победу на пятом этапе марафона в Перу.

Финал ралли-рейда пройдет 20 января в аргентинской Кордове.