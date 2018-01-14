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Девятый этап ралли-рейда «Дакар-2018» отменили из-за погоды

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Фото: REUTERS/ Marcelo Maragni/Red Bull Content
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Девятый этап ралли-марафона «Дакар», который был запланирован на 15 января, отменили из-за неподходящих погодных условий. Об этом пишет AFP. 

Ралли проходит на территории Боливии, Перу и Аргентины. Лидером зачета сейчас является экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-мастер». 

Как писал портал iz.ru 14 февраля, экипаж Николаева занял третье место на седьмом этапе «Дакара» в зачете грузовиков в Боливии. 11 января он одержал победу на пятом этапе марафона в Перу.

Финал ралли-рейда пройдет 20 января в аргентинской Кордове.

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