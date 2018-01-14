Николаев занял третье место на седьмом этапе ралли-рейда «Дакар-2018»

Экипаж Эдуарда Николаева из российской автогоночной команды «Камаз-мастер» занял третье место на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков в Боливии.

Первым спецучасток длиной 425 км преодолел экипаж голландца Тони ван Генугтена на «Ивеко» — для этого ему потребовалось 4 ч 10 мин. 40 сек. На втором месте находится экипаж аргентинца Федерико Вильягра на «Ивеко» с отставанием в 2 мин. и 1 сек.

Эдуард Николаев уступил победителю 4 мин. 54 сек. Несмотря на это российский автогонщик продолжает лидировать в общем зачете с результатом 23:43.01. Он также одержал победу на пятом этапе марафона в Перу.

Финал ралли-рейда «Дакар-2018» пройдет 20 января в аргентинской Кордове.