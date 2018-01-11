Экипаж россиянина Николаева выиграл пятый этап «Дакара»

Экипаж Эдуарда Николаева из российской автогоночной команды «Камаз-мастер» одержал победу в пятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Соревнование прошло в Перу. Гонщикам удалось преодолеть участок длиной 268 км за 3 часа 37 минут 12 секунд. При этом в начале этапа грузовик Эдуарда Николаева перевернулся на бок, но экипаж сумел оперативно поставить автомобиль на колеса, пишет «Спорт-Экспресс».

Второе место в соревновании занял экипаж белорусского гонщика Сергей Вязовича из команды «МАЗ-спорт» (+6.23). Тройку лидеров замыкает голландец Тон ван Генугтен на «Ивеко» (+12.57).

Ралли-рейд «Дакар-2018» начался 6 января в столице Перу — Лиме. Турнир завершится 20 января в аргентинской Кордове. Экипаж «Камаз-мастер» уже занимал первое место на втором этапе гонки.