Звезды КХЛ не разочаровали болельщиков в Астане

В минувшие выходные Континентальная хоккейная лига (КХЛ) провела десятый по счету Матч звезд, который впервые состоялся в Астане. Победу в нем одержала команда дивизиона Тарасова. В финале она оказались сильнее представителей дивизиона Чернышева (5:4). Одним из героев этого матча стал нападающий ярославского «Локомотива» Брэндон Козун, который в составе сборной Канады примет участие в февральских Олимпийских играх в Пхенчхане.

— Я счастлив, что уже второй раз принимал участие в Матче звезд КХЛ, — сказал «Известиям» Брэндон Козун. — Это было увлекательное шоу, отлично разрядившее атмосферу для всех хоккеистов нашей лиги, у которых сейчас идут решающие матчи очень напряженного сезона. А для тех, кто едет на Олимпиаду, это особенно важно. Так что теперь я в хорошем настроении поеду в Корею. И желаю нам встретиться на Играх с Россией.

Помимо Матча звезд, на «Барыс Арене» состоялось традиционное Мастер-шоу. Лучшие хоккеисты нынешнего сезона поучаствовали в ряде конкурсов, среди которых были соревнования на лучшее исполнение буллита, самый мощный бросок по воротам и самое быстрое катание. Но большинству участников понравился так называемый хоккейный биатлон. Конкурс представлял собой эстафету. Каждый хоккеист должен был обогнуть специальные стойки, а затем попасть шайбами в пять мишеней и вернуться назад. За каждый промах игрок один раз объезжал круг вбрасывания.

— Все конкурсы были интересными, но биатлонная эстафета — самый необычный, — рассказал «Известиям» представитель сборной дивизиона Чернышева, нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Владимир Ткачев. — Очень понравилось — никогда не приходилось на таком мероприятии выступать. При этом я даже толком не готовился — выслушал инструкции от организаторов, что делать, и дальше действовал экспромтом.

Сборная Чернышева также отметилась самым оригинальным флешмобом «Привези партнера на Матч звезд». Отличился нападающий «Амура» Алексей Бывальцев, по чьей инициативе из картона была сделана фигура его партнера по звену хабаровского клуба Олега Ли. Она находилась на скамейке запасных сборной дивизиона команд Дальнего Востока и Сибири во время матчей.

— Очень хотели выйти вместе с картонным Ли на лед, но потом поняли, что он не совсем здоров, травмирован, — пошутил Алексей Бывальцев. — Так что мы воздержались от этой идеи. Но думаю, что развеселили публику. Ради этого и собирались на Матче звезд, который призван развлекать всех — и участников, и болельщиков. Хотя к результатам игр тоже относились очень серьезно.

В ходе Мастер-шоу хоккеисты развлекались как могли. К примеру, защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин, в прошлом сезоне вернувшийся из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), взял у стоявшего рядом со скамейкой оператора камеру, чтобы снять броски буллитов в исполнении своих партнеров по сборной дивизиона Харламова.

— Я испытываю интерес к этой деятельности — стало скучно сидеть на скамейке, поэтому решил пойти поснимать, — пояснил «Известиям» Никита Трямкин. — Мне уже сказали, что в пресс-службу берут. Буду интервью с тренерами записывать, делать видео из раздевалок. Правда, установок предматчевых вы всё равно не увидите — ничего такого не будет. А если серьезно, то Матч звезд прошел на очень позитивной волне — Астана справилась с его проведением. Надеюсь, в скором времени он доберется до Екатеринбурга.

Лучшим исполнителем буллитов был признан форвард астанинского «Барыса», лучший бомбардир нынешнего розыгрыша чемпионата КХЛ Найджел Доус. Однако всех поразило эффектное исполнение штрафного броска нападающим СКА и сборной России Никитой Гусевым, выступавшим за дивизион Чернышева.

— Я не особо расстроен, что лучшим признали не меня, — сказал «Известиям» Никита Гусев. — Скорее разочарован, что не наша команда выиграла этот Матч звезд. Да, это в большей степени шоу, но все спортсмены даже в таких играх стараются биться за победу. А буллит этот я постараюсь исполнять и впредь, если пригласят на Матч звезд. Но в официальных играх я его, конечно, применять не рискну — слишком плохо это может закончиться для моей команды.

Следующий Матч звезд может пройти в Хельсинки. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко отметил, что столица Финляндии рассматривается в качестве места проведения мероприятия, но окончательное решение еще не принято.

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