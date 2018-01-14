Арестованный за коррупцию саудовский принц решил откупиться от обвинителей

Саудовский принц-миллиардер Аль-Валид бин Талал, арестованный по подозрению в коррупции, предложил властям решить вопрос о своем освобождении. Как сообщает independent.co.uk, переговоры касаются возможности досудебного урегулирования ситуации путем, в рамках которого принц объявил о намерении сделать «пожертвование» в казну.

Об условиях сделки пока договориться не удалось, об этом сообщил неназванный высокопоставленный чиновник в королевстве. Отмечается, что сумма, которую предложил бин Талал, не устроила судебные власти.

«Генеральный прокурор не одобрил ее», — сказал чиновник.

Журнал Forbes оценивает состояние принца в $17 млрд. При этом Аль-Валид бин Талал потерял $1,2 млрд, поскольку после обвинений в коррупции акции его инвестиционной фирмы Kingdom Holding обвалились. Принца обвиняют в отмывании денег, взяточничестве и вымогательстве, уточняет Reuters.

Ранее сообщалось об аресте сразу 11 членов монаршей семьи. Принцам вменяется участие в акции протеста в королевском дворце Каср-аль-Хукм в Эр-Рияде. Члены королевской семьи протестовали против отказа Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда оплачивать их коммунальные платежи.