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Власти Саудовской Аравии назвали причину ареста 11 принцев

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Фото: Global Look Press/Mohammed Hassan
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Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Мужиб заявил об аресте 11 протестующих членов монаршей семьи в королевском дворце Каср-аль-Хукм в Эр-Рияде.

По словам генпрокурора, принцы требовали отменить приказ короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, согласно которому они должны теперь сами оплачивать счета за воду и электричество. Протестующие также хотели получить денежную компенсацию за судебный приговор в отношении своего родственника. По данным некоторых СМИ, речь идет о казне двоюродного брата принцев.

Как уточнил аль-Мужиб, все арестованные помещены в тюрьму Эль-Хайр, где они ждут судебного разбирательства.

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