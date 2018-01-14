При обрушении потолка в ночном клубе Мадрида пострадали 26 человек

В одном из ночных клубов испанской столицы произошло обрушение потолка. Не менее 26 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в службе Мадрида по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в районе Карабанчель.

«Сотрудники скорой помощи занимаются 26 людьми, 11 из которых доставлены в разные больницы с ушибами и легкими травмами после обрушения 16 кв. м подвесного потолка в ночном клубе», — говорится в сообщении службы в Twitter.

.@SAMUR_PC atiende a 26 personas, 11 de ellas trasladadas leves a diferentes hospitales con contusiones y heridas leves tras derrumbarse 16 m2 de falso techo de una discoteca en la Avda Nuestra Señora de Fátima, 42, en Carabanchel. pic.twitter.com/hF9IM0ljj1 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 14 января 2018 г.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и полиция. Выясняются все обстоятельства и причины происшествия.

14 января портал iz.ru сообщил, что в развлекательном центре в португальском городе Тондела произошел крупный пожар. В результате инцидента погибли восемь человек, несколько десятков получили ожоги. Возгорание произошло во время соревнований по карточной игре.