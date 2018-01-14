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При обрушении потолка в ночном клубе Мадрида пострадали 26 человек

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Фото: Global Look Press
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В одном из ночных клубов испанской столицы произошло обрушение потолка. Не менее 26 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в службе Мадрида по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в районе Карабанчель.

«Сотрудники скорой помощи занимаются 26 людьми, 11 из которых доставлены в разные больницы с ушибами и легкими травмами после обрушения 16 кв. м подвесного потолка в ночном клубе», — говорится в сообщении службы в Twitter.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и полиция. Выясняются все обстоятельства и причины происшествия.

14 января портал iz.ru сообщил, что в развлекательном центре в португальском городе Тондела произошел крупный пожар. В результате инцидента погибли восемь человек, несколько десятков получили ожоги. Возгорание произошло во время соревнований по карточной игре.

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