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Пожар в Португалии привел к гибели восьми человек

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Фото: ТАСС/Armando Franca
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Пожар в развлекательном центре в португальском городе Тондела унес жизни восьми человек, несколько десятков получили ожоги.

Информацию об этом распространили новостные агентства в воскресенье, 14 января.

Инцидент произошел во время соревнований по карточной игре, в которых принимали участие 60 человек, сообщает «Интерфакс».

Обстоятельства происшествия выясняются, возможной причиной пожара называют взрыв отопительного котла.

10 января суд арестовал мужчину, подозреваемого в поджоге квартиры в девятиэтажке в Тюмени.

Сам пожар произошел 8 января. Загорелась одна из квартир, после чего огонь распространился по фасаду здания, погиб один человек, и один пострадал.

Спасатели эвакуировали более 180 человек. По предварительным подсчетам, от огня пострадали 43 квартиры.

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