Пожар в Португалии привел к гибели восьми человек
Пожар в развлекательном центре в португальском городе Тондела унес жизни восьми человек, несколько десятков получили ожоги.
Информацию об этом распространили новостные агентства в воскресенье, 14 января.
Инцидент произошел во время соревнований по карточной игре, в которых принимали участие 60 человек, сообщает «Интерфакс».
Обстоятельства происшествия выясняются, возможной причиной пожара называют взрыв отопительного котла.
10 января суд арестовал мужчину, подозреваемого в поджоге квартиры в девятиэтажке в Тюмени.
Сам пожар произошел 8 января. Загорелась одна из квартир, после чего огонь распространился по фасаду здания, погиб один человек, и один пострадал.
Спасатели эвакуировали более 180 человек. По предварительным подсчетам, от огня пострадали 43 квартиры.